Глава Государственной продовольственной потребительской службы Владислава Магалецкая уверяет, что наложенный на «Новую почту» штраф в более 325 миллионов гривен будет отменен, сообщает «Экономическая правда».

«Вчера целый день занималась этим вопросом: проводила внутреннее расследование, ознакомилась с видеофиксацией, консультировалась с юристами. Разобрала ситуацию, как говорится, на молекулы», – отметила Магалецкая.

«Такого штрафа не будет. Потому что он неадекватный нарушению. Юристы готовят соответствующее решение. Сегодня буду иметь личную встречу с представителями «Новой почты» и бизнес-сообщества. Необходимо срочно менять законодательство. Иначе такие случаи могут повториться через исполнителей на местах», – добавила она.

Также Магалецкая сообщила, что «с «виновниками» скандала в Харьковской области «разбираются».

«Меня лично интересуют мотивы такого решения... В ГППС никто не будет «рвать» бизнес, пока я возглавляю эту структуру», – написала руководительница.

Напомним, Государственная продовольственная потребительская служба оштрафовала компанию «Новая почта» на 325,85 млн грн за якобы «препятствование проверке», компания оспаривает штраф в Харьковском окружном административном суде.