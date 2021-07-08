Представители различных органов власти Гаити сообщили об аресте подозреваемых в убийстве президента страны Жовенеля Моиза.

Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на заявления представителей власти Гаити, передает Укринформ.

«Государственный секретарь по вопросам коммуникаций Гаити Франц Ексантус заявил, что полиция арестовала предполагаемых убийц», - информирует CBS News.

При этом указывается, что дополнительных подробностей госсекретарь не сообщил.

В то же время, передает The New York Times, посол Гаити в США Бокчит Эдмон описал убийц президента, как «хорошо обученных профессиональных киллеров».

Временный премьер-министр Гаити Клод Жозеф со своей стороны заявил, что полиция и военные контролируют ситуацию в стране. Ранее он сообщил, что некоторые из неизвестных, напавших на президента, говорили по-испански.

Как сообщал Укринформ, в ночь на среду группа неизвестных застрелила президента Гаити Жовенеля Моиза в его резиденции. Кроме того, они ранили его жену. Сначала СМИ сообщили, что она умерла от ранений, однако затем появилась информация, что врачи продолжают бороться за ее жизнь.