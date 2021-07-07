Жена президента Гаити Мартин Моиз скончалась от огнестрельного ранения, которое получила в результате покушения на своего мужа Жовенеля Моиза.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на телеканал TeleSUR.

Нападение на резиденцию президента страны совершили вечером 6 июля по местному времени. Речь идет о нападении группы неустановленных лиц, говоривших на испанском.

Президент получил несовместимые с жизнью ранения, а его жену еще живую госпитализировали.

Премьер осудил убийство 53-летнего президента и назвал случившееся «актом ненависти, бесчеловечности и варварства». Жозеф подчеркнул, что национальная полиция Гаити держит ситуацию под контролем. Личности и мотивы нападавших пока не установлены.

Моиз занимал пост президента с 2017 года. Уже после года правления во время официальной церемонии его обстреляли неизвестные, но обошлось без жертв.