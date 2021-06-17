В мае рост потребительских цен составил 9,5% в годовом измерении, сообщила пресс-служба Нацбанка.

«Инфляция в мае ускорилась выше прогноза Нацбанка прежде всего из-за подорожания отдельных высоковолатильных компонентов потребительского набора под влиянием преимущественно краткосрочных факторов», - говорится в сообщении.

Ускорение ценовой динамики связано прежде всего с тенденциями на мировых товарных рынках, в частности с подорожанием природного газа и подсолнечного масла. Значительный вклад имела также низкая база сравнения прошлого года.

Базовая инфляция в мае также ускорилась - до 6,9% г/г в первую очередь из-за подорожания подсолнечного масла и продуктов питания, составляющей производства которых является масло. Однако признаки усиления фундаментального инфляционного давления выше прогноза сейчас не наблюдаются.

Инфляционные ожидания бизнеса и населения хотя и остаются повышенными, но стабилизировались в последние месяцы.

Национальный банк Украины ожидает замедления инфляции осенью из-за постепенного исчерпания эффекта низкой базы сравнения, лучшего урожаи и стабилизирующего влияния монетарной политики.

В течение ближайших месяцев инфляционное давление будет оставаться значительным, учитывая преимущественно временные факторы, в частности на факторы предложения и низкую базу сравнения прошлого года. Однако инфляция начнет замедляться уже в IV квартале 2021 и вернется к цели 5% в первом полугодии 2022 года. Этому будут способствовать нормализация цен на мировых товарных рынках, а также поступления на рынки нового большого урожая. Сдержанная монетарная политика Национального банка Украины должна успокоить инфляционные ожидания и ослабить фундаментальное инфляционное давление на горизонте воздействия (9-18 месяцев), в том числе через валютный канал.