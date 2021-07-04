Сборная Украины завершила свое выступление на чемпионате Европы после разгромного поражения от Англии (0:4) в четвертьфинале.
УЕФА выделил средства украинской команде за участие на турнире.
Всего команда Андрея Шевченко заработала 16 миллионов евро.
В итоговую сумму входит:
участие в финальной стадии Евро-2020 - 9,25 миллиона евро
победа над Северной Македонией (2:1) - 1,5 млн евро
выход в 1/8 финала турнира - 2 млн евро
выход в 1/4 финала турнира - 3,25 млн евро
Отметим, сборная Украины впервые потерпела крупное поражение на чемпионате Европы.
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