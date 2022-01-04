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На банкнотах валюты Евросоюза предлагают разместить портреты разработчиков вакцины Biontech Угура Шахина и Озлем Тюреджи, отметив таким образом их вклад в борьбу с COVID-19.

Об этом сообщает турецкий телеканал NTV со ссылкой на Welt am Sonntag, передает Укринформ.

«Европейский центральный банк начал процесс изменения дизайна банкнот евро. Член Европарламента Мориц Кернер предложил, чтобы на одной из банкнот были изображения Озлем Тюреджи и Угура Шахина», - сообщает телеканал.

В комментарии немецкой газете Welt am Sonntag Кернер сказал, что работа Шахина и Тюреджи, разработавших вакцину Biontech, спасла миллионы жизней, поэтому их изображения следует разместить на евробанкнотах.

Европейский центральный банк объявил в начале декабря, что изображения банкнот, кроме 500 евро, будут изменены в 2024 году.

Как известно, супружеская пара немецких врачей и ученых-исследователей турецкого происхождения Угур Шахин и Озлем Тюреджи являются основателями и владельцами компании BioNTech, на базе которой была разработана и запущена вакцина от коронавируса BioNTech, Pfizer.
ForUm

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