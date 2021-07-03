В первом матче 1/4 финала Евро-2020 сборная Испании обыграла Швейцарию в серии пенальти и заработала путевку в полуфинал Евро-2020.

Испания доминировала на протяжении большей части матча. Швейцария явно пыталась не пропустить и рассчитывала где-то зацепить шанс в контратаке. Основное и дополнительно е время закончилось счетом 1:1.

В дополнительное время ситуация не изменилась и решение судьбы матча осталось на серию пенальти. Там случился буквально парад незабитых пенальти, в котором Испания оказалась лучше со счетом 3:1.

Во втором матче вечера Италия минимально обыграла Бельгию и пробилась в полуфинал Евро-2020. За Италию забивали Барелла и Инсинье, на что бельгийцы ответили реализованным пенальти в исполнении Лукаку - 2:1.

Полуифнал Евро-2020 состоится 6 июля в 22:00 по киевскому времени

Напомним, сегодня сборная Украины сыграет свой матч против Англии (22:00).