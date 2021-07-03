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Госпогранслужба Украины не получала официальных сообщений от Беларуси по поводу «полного закрытия» границы. Особых изменений в работе на границе нет.

В пресс-службе ГПСУ уточнили, что с августа 2020 года украинские пограничники на границе с Беларусью несут службу в усиленном режиме. Также был усилен воздушный мониторинг границы.

В ведомстве также ответили на обвинения белорусского диктатора Александра Лукашенко в том, что из Украину в Беларусь «поступает огромное количество оружия».

«Госпогранслужба Украины и Госпогранкомитет Беларуси периодически обрабатывают общие анализы угроз и общие отчеты, которые подписываются в рамках погранично-представительской работы. В последнем таком отчете (по итогам прошлого года) пограничники Беларуси отмечали уменьшение в 6,9 раза количества обнаруженного оружия на границе с нашей страной», — подытожили украинские пограничники.

В МИД Украины не подтвердили информацию о якобы полном закрытии границы со стороны Беларуси.

2 июля белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что поручил пограничникам полностью перекрыть границу с Украиной.

Украина с 26 мая 2021 года прекратила авиасообщение с Беларусью.
ForUm

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