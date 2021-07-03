Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о стремлении Франции к установлению более доверительных отношений между ЕС и Россией.

Об этом он сказал в ходе телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным, сообщается в коммюнике Елисейского дворца.

Макрон и Путин обсудили необходимость продолжения «структурированного диалога по стратегической стабильности на европейском континенте».

«Президент республики напомнил о стремлении Франции к установлению более доверительных отношений между Европейским Союзом и Россией», — отмечается в заявлении.

Также Макрон призвал Путина соблюдать заключенные ранее соглашения, которые должны позволить быстрый уход иностранных войск из Ливии.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель призвала ЕС наладить переговоры на высоком уровне с президентом РФ Владимиром Путиным, пытаясь поддержать франко-германское предложение по саммиту с российским лидером, повлекшее серьезные разногласия в ЕС. Франция и Германия в среду представили партнерам по ЕС предложение, предусматривающее как одобрение вероятности новых экономических санкций против Москвы, так и сигнал об открытости к саммиту с Путиным.

Эту инициативу поддержал и канцлер Австрии Курц. В то же время она встретила сопротивление некоторых стран ЕС, особенно трех государств Балтии и Польши. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что странам-членам ЕС необходимо вести «требовательный диалог» с Россией, «чтобы защищать наши интересы как европейцев».

В то же время лидеры Европейского Союза отклонили призыв Германии и Франции провести официальные переговоры с Путиным.