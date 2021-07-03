также в разделеМир
Во всем мире от коронавируса умерло почти 4 млн человек
Обвал дома во Флориде: Спасатели достали тело 7-летней девочки 6
Королева Елизавета II приняла Ангелу Меркель 15
В ЮАР зафиксировали антирекорд заболеваемости на коронавирус 13
Житель Кубани получил восемь лет якобы за шпионаж в пользу Украины 11
США ввели мораторий на смертную казнь на федеральном уровне 20
Международную налоговую реформу согласовали уже 130 государств 55
ЕС отправил Литве и Латвии подкрепление для охраны границы с Беларусью 13
В Johnson&Johnson заявили, что их вакцина защищает от штамма «Дельта» 22
Индонезия вводит жесткий карантин из-за вспышки штамма «Дельта» 15
Компанию Трампа обвинили в уклонении от уплаты налогов и хищениях 10
Франция вводит платные COVID-тесты для туристов 11
Вакцина Curevac показала эффективность менее 50% 20
В ЕС запустили цифровые COVID-сертификаты 19
Замглавы МИД Чехии отменил визит в Москву из-за COVID-19 11
Количество жертв аномальной жары в Канаде достигло 486 23
Во Франции задержали женщину, устроившую массовую аварию на Тур де Франс 53
В ООН озвучили размер убытков международного туризма из-за пандемии 24

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о стремлении Франции к установлению более доверительных отношений между ЕС и Россией.

Об этом он сказал в ходе телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным, сообщается в коммюнике Елисейского дворца.

Макрон и Путин обсудили необходимость продолжения «структурированного диалога по стратегической стабильности на европейском континенте».

«Президент республики напомнил о стремлении Франции к установлению более доверительных отношений между Европейским Союзом и Россией», — отмечается в заявлении.

Также Макрон призвал Путина соблюдать заключенные ранее соглашения, которые должны позволить быстрый уход иностранных войск из Ливии.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель призвала ЕС наладить переговоры на высоком уровне с президентом РФ Владимиром Путиным, пытаясь поддержать франко-германское предложение по саммиту с российским лидером, повлекшее серьезные разногласия в ЕС.  Франция и Германия в среду представили партнерам по ЕС предложение, предусматривающее как одобрение вероятности новых экономических санкций против Москвы, так и сигнал об открытости к саммиту с Путиным.

Эту инициативу поддержал и канцлер Австрии Курц. В то же время она встретила сопротивление некоторых стран ЕС, особенно трех государств Балтии и Польши. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что странам-членам ЕС необходимо вести «требовательный диалог» с Россией, «чтобы защищать наши интересы как европейцев».

В то же время лидеры Европейского Союза отклонили призыв Германии и Франции провести официальные переговоры с Путиным.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1989 грн.
11
Теги