Укрпочта с 1 июля временно прекращает доставку пчел за исключением пчелиных маток. Их перевозка на период сезона (май-октябрь) сохранена по многочисленным просьбам пчеловодов и профильных союзов, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

Укрпочта долгое время была единственным почтовым оператором, который обеспечивал пересылки пчелопакетов. Однако Укрпочта не является организацией, которая профильно занимается перевозкой пчел и может выделить для этого отдельный транспорт с надлежащими условиями. Кроме того, есть аспекты, такие как погодные условия и плотность пчел в пчелопакетах, на которые Укрпочта не может влиять, но которые существенно влияют на перевозку насекомых. Именно поэтому Укрпочта временно прекращает доставку пчел, и информирует об этом заранее, чтобы пчеловоды смогли найти альтернативу на сезон 2022 года.

Для пересылки пчелиной матки будет использоваться специальная упаковка, которая имеет размеры 70х35х20 мм и должна быть дополнительно вложена в картонную тару соответствующих размеров, в зависимости от количества упаковок с пчелиными матками с отверстиями для вентиляции. Максимальный размер дополнительной упаковки составляет 340х240х100 мм.

«Мы понимаем предостережения, связанные с повышением температуры воздуха, но при этом риски возможны только при пересылке письмами. Пересылка пчеломаток в бумажной посылке сводит риски к минимуму, поскольку пчеломатки пересылаются в специальной клеточке с кормом и сопровождением (несколько пчел, которые самостоятельно регулируют температурный режим пчелиной матки). Все это укладывается в бумагу и бумажную коробку. При пересылке пчеломаток таким образом, за многие годы нашего совместного сотрудничества не было ни одного случая их гибели», - говорится в обращении Союза пчеловодов Украины Бакфаст.

Доставка пчел приостановлена ​​до обеспечения условий перевозки пчел, которые способствуют их безопасной доставке и созданию условий для сохранения здоровья работников.

Напомним, 12 мая СМИ сообщили, что в Закарпатской области погибли восемь миллионов пчел, которых отправили Укрпочтой. На следующий день на почте сообщили, что пчелы начали оживать.