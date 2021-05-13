также в разделеОбщество
13 мая. Картина дня 15
Шкарлет став лауреатом премии «Академическое недостоинство года» 12
Полиция спустя 22 года извинилась за задержание жительницы Киевщины 12
В Украине теплеет, на востоке – жара 10
ГИЯРУ отрицает риск аварий на объекте «Укрытие» 9
В Минобороны развеяли мифы о питании в армии 15
В РФ возбудили еще два дела против украинских военных 15
В Центре ядерной и радиационной безопасности прокомментировали процессы на ЧАЭС 21
Беспилотник-разведчик «Лелека» поступил на вооружение ВСУ 17
Ляшко сказал, сколько было жалоб на побочные реакции после вакцинации 14
Ученые ожидают ухудшения ситуации с COVID-19 в Украине 12
Украина в рамках обмена хочет вернуть из России около 100 человек 18
СБУ: Госорганы до сих пор зависимы от программного обеспечения из РФ 14
МАУ отменила все рейсы в/из Тель-Авива 13 мая 21
Суд признал за Украиной право собственности на аварийный танкер Delfi 22
Степанов рассказал, как бороться с «индийским» штаммом COVID-19 22
Готовивший теракт в Мариуполе агент спецслужб РФ получил 6 лет тюрьмы 14
В Украине увеличилось число кибератак в период скопления войск РФ у границ 12

По данным Закарпатской дирекции АО «Укрпочта» в 118 ящиках из 300, которые вчера прибыли в Иршавское отделение Укрпочты, находятся живые пчелы. Насекомые, которые еще вчера казались мертвыми, вероятно, находились в стадии угнетения или покоя, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

Сейчас насекомые возобновляют активность.

Как объясняют в Союзе пасечников Украины, состояние угнетения у пчел может быть вызвано нехваткой свежего воздуха, особенно если количество пчел превышает рекомендованную норму: потому что большое количество пчел активно двигается внутри коробки, температура в ней повышается, а вентиляция в кузове не регулируется.

Также пчелы могут войти в состояние повышенной активности и из-за избыточной влажности, которую пчелы не могут выделить из своего организма, что может привести к запариванию, если в рамке вместо меда свежий нектар.

Сейчас коробки с пчелами возвращаются отправителям, которые уже формируют новую партию насекомых для отправки.

Часть «реанимированных» пчел отправители планируют повторно переслать заказчикам. Укрпочта пока единственный почтовый оператор, осуществляющий доставку пчел в пределах Украины.

«Мы разделяем ответственность за товары, которые клиенты доставляют почтой. Однако работники Укрпочты не являются специалистами по пчеловодству. Пчеловоды перед отправкой должны убедиться, что условия упаковки и доставки пригодны для того, чтобы перевозить пчел. Также обращаем внимание, что Укрпочта не специализируется на доставке пчел - соответственно, ящики с пчелами перевозятся в тех же машинах, в которых и остальные отправления», - пояснили в компании.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги