Верховная Рада отклонила два проекта постановлений об отмене закона, который предусматривает перезагрузку Высшей квалификационной комиссии судей Украины с решающей ролью международных экспертов.

Как передает Укринформ, ни один из проектов №3711-Д-П и №3711-Д-П-1 Об отмене решения Верховной Рады Украины о принятии во втором чтении и в целом проекта Закона о внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины» не набрал минимальных 226 голосов.

Таким образом Председатель ВР Дмитрий Разумков может подписать закон «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины» (№3711-Д) и направить его на подпись Президенту Владимиру Зеленскому.

Так, авторами проектов постановлений являются народные депутаты от фракции «Всеукраинское объединение «Батькивщина» в Верховной Раде.

Они аргументировали необходимость отмены законодательного акта тем, что его принятие якобы произошло с нарушениями требований Конституции Украины и Регламента ВР. В частности, авторы считают, что название закона не соответствует его содержанию и предмету регулирования, поскольку «им регулируются не только вопрос о формировании Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) и ее статусе, но и вопросы о порядке создания, реорганизации, ликвидации суда, определения количества судей в суде, обращения с жалобой относительно дисциплинарного проступка судьи».

Напомним, 29 июня Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины»,