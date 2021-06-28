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Политика, которую проводил Константинополь была направлена на то, чтобы, позаимствовав католическую модель, создать такую же модель в Православной Церкви.

Фото: mospat.ru

Об этом глава ОВЦС Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) сказал в эфире программы «Церковь и мир», комментируя заявления представителей Константинопольского Патриархата о резком «сближении» Православной Церкви и Католической Церкви и о возможности их скорого воссоединения, сообщает mospat.ru.

Как отметил митрополит Иларион, главным разделяющим вопросом остается вопрос о власти Папы в Церкви: «Мы не можем принять такую модель церковного устройства, где будет один человек, считающийся непогрешимым, у которого будет власть над всеми церковными Соборами. Мы говорим о том, что Церковь является Соборной и Апостольской. Под соборностью понимаем то, что на мирском языке можно было бы назвать коллективным разумом Церкви: у нас в каждой Поместной Церкви Патриарх подотчетен Архиерейскому Собору, а не Архиерейский Собор подотчетен Патриарху».

Есть много и других разделяющих моментов, которые накопились за почти уже тысячелетнюю историю раздельного существования православных и католиков, подчеркнул председатель ОВЦС МП.

«Нужно очень трезво оценивать разногласия, и мы готовы их обсуждать в рамках православно-католического диалога, но не такого диалога, который превращается, по сути, в манипулирование», — сказал митрополит Иларион, констатировав: «То, чем занимался Константинополь в православно-католическом диалоге в последние годы, было попыткой манипулировать Поместными Православными Церквами с целью признания такой модели, при которой Константинопольский Патриарх получал бы какие-то исключительные папские привилегии».

«Политика, которую проводил Константинополь в этом диалоге, была направлена не на то, чтобы достичь воссоединения православных и католиков, а на то, чтобы, позаимствовав католическую модель, создать такую же модель в Православной Церкви. Иными словами, чтобы у нас появился некий непогрешимый «Папа», который принимал бы единоличные решения, а мы все обязаны были бы им подчиняться. В нашей Православной Церкви никогда такого, слава Богу, не было. И я думаю, что никогда такого не будет», — подчеркнул архиерей.

Как отметил митрополит Волоколамский Иларион, «эта уродливая попытка Константинополя ввести папскую власть в Православной Церкви уже привела к расколу мирового Православия».
ForUm

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