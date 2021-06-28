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Переговоры Европейского Союза с Россией были бы полезными по ряду вопросов, и не в последнюю очередь для того, чтобы прямо сказать президенту России Владимиру Путину, что кибератаки не является основанием для продуктивных отношений.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

«Здесь я считаю, что лучше не только поговорить между собой, но и противостоять президенту России и сказать, что на такой основе не может быть плодотворного сотрудничества», - сказала Меркель.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель призвала ЕС наладить переговоры на высоком уровне с президентом РФ Владимиром Путиным, пытаясь поддержать франко-германское предложение по саммиту с российским лидером, повлекшее серьезные разногласия в ЕС.  Франция и Германия в среду представили партнерам по ЕС предложение, предусматривающее как одобрение вероятности новых экономических санкций против Москвы, так и сигнал об открытости к саммиту с Путиным.

Эту инициативу поддержал и канцлер Австрии Курц. В то же время она встретила сопротивление некоторых стран ЕС, особенно трех государств Балтии и Польши. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что странам-членам ЕС необходимо вести «требовательный диалог» с Россией, «чтобы защищать наши интересы как европейцев».

В то же время лидеры Европейского Союза отклонили призыв Германии и Франции провести официальные переговоры с Путиным.

 
ForUm

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