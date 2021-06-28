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Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в эфире телеканала «Украина 24» прокомментировал возможность своего возвращения на работу в Кабмин, в частности на должность премьер-министра.

На вопрос, готов ли он возглавить правительство, например, осенью, Витренко ответил: «Во-первых, у меня пока хватает проблем на моей нынешней должности. Многое надо сделать на этой должности, чтобы показать результат, чтобы работа эффективных менеджеров принесла пользу для всех украинцев. Насчет работы в правительстве, то, во-первых, я там немного поработал, не могу сказать, что там медом намазано и хочется туда вернуться. Люди, которые идут на это, они честные и хотят там что-то наработать - это такая определенная Голгофа. Пока я об этом не думаю, пока концентрируюсь на Нафтогазе. Амбиций относительно публичной политики пока у меня нет. Я бы для себя планировал, что, возможно, лет через 10 я в политику вернусь. Но пока мне хватает других вызовов».

 
ForUm

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