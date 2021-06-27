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Решение Патриарха Варфоломея об объединении католицизма и Православия ничего не будет значить для РПЦ.

Фото: из открытых источников

Об этом глава ОВЦС Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) сказал в эфире программы «Церковь и мир», сообщает mospat.ru.

«Патриарх Константинопольский в последнее время возомнил себя вершителем судеб Православия. Он считает, что он может единолично принимать какие-то решения», - сказал митрополит Иларион.

По мнению главы ОВЦС МП, не стоит удивляться, если после единолично принятых антиканонических решений о якобы принадлежности Украины к территории Константинопольского Патриархата, а также после отрицания существования канонической Украинской Православной Церкви, которая насчитывает двенадцать с половиной тысяч приходов, более двухсот пятидесяти монастырей и более ста архиереев, Патриарх Варфоломей примет еще и единоличное решение о том, что Православная Церковь «воссоединяется» с Католической Церковью.

«Я думаю, что на фоне таких абсурдных и антиканонических решений не было бы ничего удивительного, если бы Константинопольский Патриарх без согласия других Поместных Церквей, без решения тех многочисленных вопросов, которые стоят на повестке православно-католического диалога, просто объявил бы о том, что произошло воссоединение, подписал бы какую-нибудь бумагу», – сказал митрополит Иларион. 

При этом владыка подчеркнул, что для Русской Православной Церкви данная бумага ничего не будет значить.

 
ForUm

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