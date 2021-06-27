«ПриватБанк» после сбоя в работе в своей системе полностью восстановил ее стабильную работу. А списанные по ошибке деньги вернули клиентам.
Об этом говорится в сообщении банка в Facebook.
«Полностью восстановили стабильную работу системы и вернули средства каждому клиенту. Наши коллеги работали не покладая рук, чтобы исправить технический сбой», - говорится в сообщении.
Также в финансовом учреждении извинились за инцидент.
Отметим, ранее сообщалось, что из-за сбоя в работе "ПриватБанка" некоторые клиенты столкнулись с повторным списанием средств по некоторым картам.
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