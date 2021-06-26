Клиенты ПриватБанка в субботу, 26 июня, столкнулись с повторным списанием средств по некоторым картам и некорректным отображением и использованием доступного остатка по карте.

Пресс-секретарь банка Олег Серга сообщил, что причиной этого стал сбой.

«Наши специалисты работают над решением проблемы. Некорректно списанные суммы будут возвращены в течение суток», — написал он у себя в Facebook.

ПриватБанк - один из крупнейших банков Украины. Занимает лидирующие позиции по всем финансовым показателям в отрасли.