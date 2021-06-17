Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины», учитывая текущую ситуацию на рынке, повысила цену газа для населения в рамках тарифного плана «Месячный» в июне до 11,94 грн/куб. м, сообщает пресс-служба компании.

«Месячное ценовое предложение отражает общую тенденцию роста цен на газ, как на украинском, так и на глобальном рынках, и является индикативной. Цена «Месячного» подтверждает эффективность годового тарифного плана «Фиксированный», цель которого - защитить клиентов от ценовых колебаний на рынке. Так, цена газа в тарифном плане «Месячный» в июне составляет 11,94 грн / куб.м, в то время как клиенты ГК «Нафтогаз Украины» в рамках годового тарифного плана «Фиксированный» имеют одну из самых выгодных цен на газ - 7, 96 грн/куб. м. Подчеркиваем, подключение к тарифному плану «Месячный» происходит только по желанию клиента. По умолчанию все клиенты ГК «Нафтогаз Украины» обслуживаются по годовому тарифным планом «Фиксированный», – говорится в сообщении.

В Нафтогазе отметили, что цена на газ в тарифном плане «Месячный» обусловлена ​​ситуацией на европейском рынке, где цены на газ являются одними из самых высоких за последние 4-5 лет, и по состоянию на начало июня продолжали расти. «Отметим, что цены на газ в Украине всегда коррелируются с ценами на европейских хабах, поскольку наша страна интегрирована в европейский газовый рынок с 2015 года. Украина импортирует 30% от общих объемов потребления, поэтому цены на газ формируются, исходя из динамики цен на европейских торговых площадках. В среднем на начало июня цены на газ в Европе достигали 25,9 евро/МВт-ч, что чуть более 270 долларов за тысячу кубометров. Это обусловлено колебаниями цен на энергорынке из-за того, что Российская Федерация искусственно ограничивает поставки газа с целью создания давления для завершения строительства газопровода «Северный поток-2». Также на рост цен влияет конъюнктура глобальных рынков, в частности, высокие цены на сжиженный природный газ в азиатском регионе. Например, на конец мая цены на газ в Китае выросли на 11% к предыдущему месяцу и на 43% по сравнению с маем прошлого года. Поэтому высокие цены на газ в Китае и азиатском регионе в целом создают сильную конкуренцию среди поставщиков», – сказано в сообщении.