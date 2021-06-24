В мире по состоянию на утро 24 июня зафиксировано более 180,3 млн случаев заражения коронавирусом, из них свыше 3,9 млн летальных.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer, сообщает Укринформ.

Согласно этим данным, в мире выявлено 180 370 125 случаев COVID-19, в частности 3 907 574 летальных, выздоровели 165 094 599 человек.

Лидерами по количеству случаев COVID-19 в мировой статистике являются США (34 449 004), Индия (30 082 778), Бразилия (18 170 778), Франция (5 762 322), Турция (5 387 545), Россия (5 368 513).

Коронавирус зафиксировали в 220 странах и территориях.

Украина на 16-м месте в общей статистике.

Напомним, за сутки 23 июня 2021 в Украине зафиксировано 937 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.