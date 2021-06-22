Перемещать листовой металл то ещё удовольствие, поскольку рассматриваемую процедуру не так легко сделать, ведь листы имеют нестандартную форму, да и выполнить их захват бывает очень непросто. Для того чтобы их перемещать используют специальные механические захваты. Они широко распространены на складах, где хранятся рассматриваемые конструкции, а также на производствах. Кроме того существуют другие варианты захватов. Например, магнитные, электромагнитные и не только. Но при этом обычные механические модели все ещё продолжают удерживать свое звание, как самые популярные грузовые захваты для листовой стали. Эти захваты относительно узкоспециализированные, но при этом универсальны, надежны и мало зависят от внешних факторов. Именно потому их стараются выбирать как можно чаще.

Как классифицируют листовые захваты

Механические захваты листового металла являются наиболее популярными, но прежде чем останавливаться на какой-то конкретной модели, давайте рассмотрим, какими могут быть рассматриваемые изделия. Квалификация зависит от разных факторов:

Зависимо от способа, каким происходит транспортировка металла. Ориентируясь на рассматриваемый фактор можно выделить варианты с вертикальным и горизонтальным положением.

Зависимо от конструкции органа захвата. Можно выделить винтовые и строповые модели.

Зависимо от количества имеющихся захватов. Эксцентриков может быть несколько. Наиболее популярные варианты с одним и двумя. Также используются четыре.

Зависимо от характера рабочего перемещения органа захвата. Есть варианты с качательным или поступательным механизмом.

Учтите, что горизонтальные варианты механизма для своей нормальной работы обязательно должны иметь пару. Чтобы комфортно разместить лист, нужно согласовать расстояние между ними. Каждый захват должен быть со своей стороны. Но такая схема подойдет, если конструкция не длинная, поскольку в противном случае придется помимо самих захватов воспользоваться ещё и траверсом, чтобы уравновесить усилия, возникающие на разных концах груза. Так можно избежать опрокидывающего момента.

Как выбрать листовые захваты

Чтобы правильно выбрать листовой захват, необходимо обратить внимание на несколько важных параметров:

какую задачу хотите выполнить;

характеристики выполняемой операции;

особенности листового материала;

толщину листа.

Металл может быть тонколистовым и толстолистовым. До тонколистовых относятся все изделия, толщина которых меньше 20-50 миллиметров, а до толстолистовых те, что толще обозначенной отметки. Лист может транспортироваться в вертикальном или горизонтальном положении. Но обычно конструкции имеют универсальную форму. То есть, могут поднимать груз в том и другом положении.

А вот конструкции самого захвата отличаются. Строповые и винтовые модели имеют разные цели. Например, струбцины используются для кантования груза. А вот винтовые требуются, чтобы надежно зафиксировать груз. На конструкцию наносится защита, чтобы не повредить её при транспортировке. Что касается количества захватов, то вопрос в том, какой вес планируете поднимать. Чем выше вес груза, тем больше захватов понадобиться, чтобы его осилить. Все дело в том, что количество захватов уменьшает силу трения, который приходится на каждый из них, что позволяет поднимать тяжелые предметы. Кроме того, с помощью дополнительного зажима можно уравновесить поднимаемый объект. Особенно если он какой-то сложной формы.

Выбор механизма захвата очень ответственное задание, которое может помочь передвинуть даже самый неординарный груз. Современный рынок грузоподъёмного оборудования предлагает немалый выбор рассматриваемых изделий на любой вкус и кошелек. Осталось только правильно подобрать систему под ваши потребности и взяться за выполнение работы.