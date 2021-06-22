Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) решил прекратить производство, начатое весной из-за якобы нарушения правил ассамблеи со стороны украинского депутата Алексея Гончаренко, сообщает «Европейская правда».

По итогам обсуждения на закрытом заседании профильный комитет признал, что украинский парламентарий не нарушал правил, когда решил развернуть в зале заседаний флаг Украины.

На данный момент не существует правил ассамблеи, которые бы запрещали демонстрацию государственной / национальной символики.

Впрочем, ассамблея еще может рассмотреть возможность внесения изменений в собственные правила.