также в разделеОбщество
Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне 3
Украина и Великобритания подписали меморандум о строительство военных кораблей 10
Украина в списке: США назвали страны, куда отправят 55 миллионов доз COVID-вакцин 21
В Украине зафиксировано 296 новых случаев COVID-19 22
Называвший COVID выдумкой «слуга» стал спикером по вопросам коронавируса в ПАСЕ 24
В Украину идет 35-градусная жара 46
Собака нацгвардейцев помогла найти убийцу на Донбассе 23
Центр вакцинации заработал в Днипре 27
В штабе ООС рассказали подробности ранения гражданского в Авдеевке 14
Спасатели предупредили о пожарной опасности 14
Кулеба: Украина нарастит экспорт в Ирак 24
ООН фиксирует в оккупированном Крыму преследования и пытки 31
Минздрав призвал вакцинированных сообщать о прививках в соцсетях 15
Оккупационная «власть» Крыма заявила о катастрофических убытках в Ялте 30
Оккупанты на Донбассе ранили гражданского жителя Авдеевки 12
В Украине за сутки обнаружили менее 500 новых случаев COVID-19 15
Сегодня православные христиане отмечают Троицу 16
Более 2 млн украинцев сделали прививки от коронавируса 37

Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) решил прекратить производство, начатое весной из-за якобы нарушения правил ассамблеи со стороны украинского депутата Алексея Гончаренко, сообщает «Европейская правда».

По итогам обсуждения на закрытом заседании профильный комитет признал, что украинский парламентарий не нарушал правил, когда решил развернуть в зале заседаний флаг Украины.

На данный момент не существует правил ассамблеи, которые бы запрещали демонстрацию государственной / национальной символики.

Впрочем, ассамблея еще может рассмотреть возможность внесения изменений в собственные правила.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2340 грн.
12
Теги