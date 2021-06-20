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В Днипре заработал новый центр вакцинации от коронавируса COVID-19. Он будет принимать жителей не только Днипра, но и всей Днепропетровской области, сообщает Днепропетровская облгосадминистрация в воскресенье, 20 июня.

«Областной центр вакцинации от коронавируса открыли в центре города – чтобы добираться сюда было удобно. Он будет принимать посетителей каждые выходные. Иммунизация бесплатная», – рассказала руководитель департамента здравоохранения ОГА Виктория Кулик.

В центре могут получить прививку жители области, которые записались в лист ожидания вакцинации. Прививку делают китайской вакциной от коронавируса CoronaVac.

«Сначала посетителей регистрируют. Далее их осматривает врач. После прививки пациенты полчаса отдыхают под наблюдением медиков», – добавили в ОГА.

Прививки делают четыре бригады медиков. В каждой из них один врач и две медсестры.

Напомним, более 2 млн украинцев сделали прививки от коронавируса.
ForUm

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