также в разделеОбщество
В штабе ООС рассказали подробности ранения гражданского в Авдеевке
Спасатели предупредили о пожарной опасности 10
Кулеба: Украина нарастит экспорт в Ирак 13
ООН фиксирует в оккупированном Крыму преследования и пытки 20
Оккупационная «власть» Крыма заявила о катастрофических убытках в Ялте 22
Оккупанты на Донбассе ранили гражданского жителя Авдеевки 10
В Украине за сутки обнаружили менее 500 новых случаев COVID-19 13
Сегодня православные христиане отмечают Троицу 12
Более 2 млн украинцев сделали прививки от коронавируса 36
СНБО запретил работать в Украине российской сети магазинов 46
В Ялте возможна эвакуации жителей 34
Российские паспорта получили 630 тысяч жителей оккупированного Донбасса 237
Минобороны: Осенью Украина начнет подготовку офицеров по стандартам НАТО 16
За сутки в Украине новых 852 COVID-случая 21
Оккупанты трижды открывали огонь по украинским позициям 13
18 июня. Картина дня 17
Потураевым запущен маховик террора. В Черкассах Нацкорпус напал на депутата от ОПЗЖ – заявление партии 308
Женщинам детородного возраста хотят запретить алкоголь 33

В Министерстве здравоохранения Украины призвали людей, которые вакцинировались от коронавируса, сообщать об этом в социальных сетях. Для этого к посту надо добавить знак "Я вакцинируюсь".

В Минздраве расписали шаги, как именно нужно сообщать о вакцинации

«В Украине уже сделали более 2 млн прививок от COVID-19, и, если вы уже привились или запланировали поход в пункт вакцинации, расскажите об этом на своей странице в соцсетях. Напишите пост и добавьте нашу новую рамку "Я вакцинируюсь" к фотографии в профиле Facebook», – говорится в сообщении.

Напомним, более 2 млн украинцев сделали прививки от коронавируса.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги