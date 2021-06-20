В Министерстве здравоохранения Украины призвали людей, которые вакцинировались от коронавируса, сообщать об этом в социальных сетях. Для этого к посту надо добавить знак "Я вакцинируюсь".
Об этом Минздрав написал в Facebook
В Минздраве расписали шаги, как именно нужно сообщать о вакцинации
«В Украине уже сделали более 2 млн прививок от COVID-19, и, если вы уже привились или запланировали поход в пункт вакцинации, расскажите об этом на своей странице в соцсетях. Напишите пост и добавьте нашу новую рамку "Я вакцинируюсь" к фотографии в профиле Facebook», – говорится в сообщении.
Напомним, более 2 млн украинцев сделали прививки от коронавируса.
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