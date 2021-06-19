Сеть Mere, которая является проектом владельцев российской сети дискаунтеров «Светофор», не будет работать в Украине. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов во время брифинга.

«Это (открытие магазинов - ред.) спецоперация российских спецслужб, которые имеют большое желание развернуть на территории Херсонской, Одесской, Николаевской и Запорожской областей так называемую сеть дискаунтеров для использования во время производственного процесса для достижения своих политических целей. Эта сеть в Украине работать не будет», - рассказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что ему обидно, что мэры и депутаты, которые есть в городе Николаеве, не понимают, что они несут так же ответственность.

«Когда они говорят, что у них не хватает полномочий, то уважаемые друзья, было бы желание. Полномочия на сегодня наша Конституция, наши законы дают всем, начиная от местного самоуправления и заканчивая всеми другими институтами. Этими полномочиями нужно пользоваться и применять», - сказал Данилов.

Сообщалось, что сеть дискаунтеров Mere планирует возобновить работу своего магазина в Николаеве и до конца года открыться в 40 городах Украины.

Напомним, СНБО ввел санкции против российских бизнесменов Чемезова и Шелкова.