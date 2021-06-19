Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказался проводить в Беларуси все мероприятия под своей эгидой. Об этом Белорусскому фонду спортивной солидарности в ответ на соответствующие запросы сообщил заместитель генерального секретаря УЕФА Кевин Лямур.

«УЕФА отказался проводить в Беларуси все мероприятия под своей эгидой!» — говориться в сообщении.

Отмечается, что таким образом, все соревнования, запланированные на 2021 год в Беларуси, — не состоятся.

«Также господин Лямур выразил личную солидарность с теми спортсменами, которые борются за защиту своих прав, включающих право на свободу выражения мнений», — сообщает фонд.

Напомним, ЕС подозревает Беларусь в проведении тайной смертной казни.