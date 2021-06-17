Европейский Союз заявил, что в Беларуси недавно могли тайно казнить приговоренного к смертной казни Виктора Павлова.

С таким заявлением в четверг 17 июня выступила спикер внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали, сообщает «Европейская правда».

«Европейский Союз благодаря информации авторитетной правозащитной организации «Весна» узнал, что родственнику Виктора Павлова, приговоренного к смертной казни в Беларуси, недавно отказали в информации о его местонахождении.

Отказ в своевременной информации родственникам уже неоднократно свидетельствовал о тайной казни, совершенной авторитарным режимом в Беларуси - единственной европейской стране, которая все еще применяет смертную казнь», - заявила пресс-секретарь.

ЕС считает, что необходимо положить конец секретности в пенитенциарной системе в Беларуси, и напоминает о своем безоговорочном неприятии применения смертной казни при любых обстоятельствах.

«Смертная казнь - это жестокое и бесчеловечное наказание, которое не служит сдерживающим фактором для совершения преступлений и является неприемлемым отрицанием человеческого достоинства и неприкосновенности», - сказала пресс-секретарь.

Сестра Виктора Павлова Раиса рассказала координатору кампании «Правозащитники против смертной казни в Беларуси», что полтора месяца не получала писем от брата, ей отказали в свидании и не сообщили о состоянии Виктора. Адвокат не смогла попасть в СИЗО к подзащитному - ей сказали, что Виктора Павлова там нет. Раиса Павлова считает, что ее брата могли расстрелять.

Виктор Павлов был признан виновным в убийстве двух пенсионерок. Его приговорили к смертной казни в конце июля 2019 года.