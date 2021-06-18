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Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что своим предписанием Национальное агентство по предупреждению коррупции требует от него нарушить закон.

«Национальное агентство по предотвращению коррупции вынесло мне, как премьер-министру Украины, предписание, где фактически требует нарушить законы Украины и отменить отдельные пункты распоряжения Кабинета министров. В частности, о прекращении действия контракта с председателем правления «Нафтогаза». Поэтому логично, что после этого предписания пришлось обращаться в суд, чтобы отменить его, как таковой, не соответствует законодательству Украины», - написал он в Facebook.

По словам Шмыгаля, НАПК, ссылаясь на ст.26 закона «О предотвращении коррупции», требует от него отменить отдельные пункты распоряжения правительства и прекратить действие контракта с главой правления НАК «Нафтогаз», при том, что в ст.26 этого закона прописано, что НАПК должно обращаться в суд, если считает необходимым отменить контракт.

«Кроме того, Кабинет министров Украины является коллегиальным органом. Это означает, что не премьер-министр принимает постановления или распоряжения. За них голосуют члены правительства. Поэтому премьер-министр не может единолично отменить распоряжение, как того требует НАПК. Это прямо противоречит нормам Конституции Украины и закона «О Кабинете министров Украины», - заявляет Шмыгаль.

Напомним, в Национальном агентстве по предупреждению коррупции заявили, что  распоряжение правительства о назначении председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» и контракт с ним должны быть отменены как незаконные.

Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал принять решение относительно увольнения Витренко в течение 10 дней.

18 июня Окружной административный суд города Киева приостановил действие предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции с требованием уволить главу правления Нафтогаза Юрия Витренко.
ForUm

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