Фонд государственного имущества Украины передает «Гостиный двор» в Киеве в сферу управления Министерства культуры и информационной политики, сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

«Наконец Фонд государственного имущества Украины передает «Гостиный двор» в сферу управления Министерства культуры и информационной политики. Вчера состоялось первое заседание комиссии по вопросам передачи памятника национального значения. В нее вошли представители МКИП, заповедника София Киевская и ФГИУ. А сегодня комиссия осмотрела объект и вынесла решение, что передача Гостиного двора в управление МКИП состоится 29 июня», - написал он в Телеграм-канале.

После завершения передачи начнется разработка проектно-сметной документации и первые противоаварийные работы для сохранения исторического здания.

Напомним, в мае Киевскому Гостиному двору присвоена категория памятника культурного наследия национального значения.

«Комплекс сооружений Контрактовой площади» является одной из древнейших площадей Киева и одной из достопримечательностей градостроительства, архитектуры города и страны.

Он сохранил свою аутентичность и материально-техническую, пространственную структуру, которая отличается особым типом организации пространства в пределах сложившейся окружающей застройки с присущими именно Контрактовой площади историческом развитии функциональной организации территории с акцентом на общественную, культурную и научно-просветительскую функции.