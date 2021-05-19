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Киевскому Гостиному двору присвоена категория памятника культурного наследия национального значения, сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

Правительство изменило категорию памятников «Комплекс сооружений Контрактовой площади» и «Гостиный двор (по проектным материалам архитектора Л.Руска, 1809)» в городе Киеве на категорию национального значения, а также присвоил им охранные номера.

Соответствующее распоряжение «Об изменении категории памятников культурного наследия» Кабинет Министров принял 19 мая.

«Комплекс сооружений Контрактовой площади» является одной из древнейших площадей Киева и одной из достопримечательностей градостроительства, архитектуры города и страны.

Он сохранил свою аутентичность и материально-техническую, пространственную структуру, которая отличается особым типом организации пространства в пределах сложившейся окружающей застройки с присущими именно Контрактовой площади историческом развитии функциональной организации территории с акцентом на общественную, культурную и научно-просветительскую функции.

Центральную композиционную роль в застройке площади играет Гостиный двор, который по своим архитектурным особенностям объединен с окружающей застройкой. Это решение правительства будет способствовать сохранению и популяризации культурного наследия национального значения. В частности, оно позволит Фонду государственного имущества передать памятник в управление Министерству культуры и информационной политики, а следовательно – начать работу над противоаварийными и реставрационными работами.
ForUm

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