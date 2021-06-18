Министр энергетики Герман Галущенко допускает, что месячные цены на газ и в дальнейшем будут расти, поскольку на европейском рынке наблюдается дефицит голубого топлива.

Об этом он заявил во время доклада в Верховной Раде, передает УНИАН.

«Если в Европе и дальше будет такой дефицит газа, как на сегодня, то месячная цена может быть еще больше. Но это не касается годового тарифа на газ, который будет действовать до 1 мая», - сказал он.

При этом министр отметил, что, несмотря на то что месячная цена на газ достигла почти 12 грн за куб. м, годовая фиксированная цена, на которую были переведены по умолчанию все потребители, является выгодной и не превышает 8 грн за куб. м.

Напомним, Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины», учитывая текущую ситуацию на рынке, повысила цену газа для населения в рамках тарифного плана «Месячный» в июне до 11,94 грн/куб. м.