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НАК «Нафтогаз Украины2 планирует в июле презентовать новый сезонный тарифный план поставки газа для населения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор по интегрированным коммуникациям компании Максим Белявский.

«Планируем в июле представить новое предложение на рынке - сезонный тарифный план с возможностью равномерных оплат», - написал он.

Напомним, Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины», учитывая текущую ситуацию на рынке, повысила цену газа для населения в рамках тарифного плана «Месячный» в июне до 11,94 грн/куб. м
ForUm

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