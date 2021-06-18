На сегодня все частные потребители газа у НАК «Нафтогаз Украины» пользуются годовым продуктом. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

«В Украине заработал и действует рынок газа. Цена формируется на биржах, в частности на международных. Более 80 компаний поставляют природный газ промышленным и частным потребителям. Сегодня у Нафтогаза более 1 млн частных потребителей, которые получают газ по цене годового продукта. Она равна 7,96 грн за кубометр. Параллельно есть биржевые торги. Ежемесячно устанавливается индикативная месячная цена. Месячным продуктом Нафтогаза ни один гражданин не пользуется. Поэтому в течение года, начиная с 1 июня, все частные потребители Нафтогаза, в том числе и те, которые присоединяются сейчас, получают газ по цене 7,96 грн за кубометр», - отметил глава правительства.

Однако, по словам премьер-министра, на мировом и на украинском рынке газа наблюдаются значительные колебания цен. На сегодня индикативная цена за метр кубический газа составляет более 11 грн.

Как отметил Шмыгаль, не исключено, что в дальнейшем эта цена может снизиться, и в таком случае украинцы смогут получить газ по более низкому месячному тарифу.

Напомним, Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины», учитывая текущую ситуацию на рынке, повысила цену газа для населения в рамках тарифного плана «Месячный» в июне до 11,94 грн/куб. м