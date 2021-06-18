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В Министерстве финансов Украины ожидают поступления траншей по программе Международного валютного фонда (МВФ). Однако могут пройти период пиковых выплат по госдолгу и без кредита, передает РБК-Украина.

В Минфине на запрос издания отметили, что запас ликвидности, динамика внутреннего рынка заимствований и меньший, чем планировалось на этот период дефицит госбюджета, позволяют им быть готовыми к «некоторым задержкам в получении очередного транша от МВФ».

«Однако государственный бюджет этого года построен на основе допущения о получении траншей по программе МВФ и в ближайшем будущем мы ожидаем выполнения всех необходимых условий для прогресса в программе МВФ», - сказали изданию в министерстве.

Что же касается источников средств для расчета по долгам, в Минфине указали, что провели «проактивную работу по выкупу еврооблигаций, погашаемых в сентябре этого года на сумму 435 млн долларов» и имеют достаточно инструментов, чтобы стабильно пройти пиковые выплаты.

Как ранее сообщал ForUm, президент Владимир Зеленский считает несправедливым со стороны Международного валютного фонда привязывать «маяки» по выполнению реформ к определенным траншам.
ForUm

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