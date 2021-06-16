Президент Владимир Зеленский считает несправедливым со стороны Международного валютного фонда привязывать «маяки» по выполнению реформ к определенным траншам. Об этом он сказал в интервью иностранным СМИ, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Недавно я, кстати, слышал публичное обращение МВФ, который доволен ходом реформ в Украине. Различные СМИ дают разную информацию. И все же. Честно говоря, для меня прежде всего важно, довольны ли мы. Есть «маяки», которые МВФ ожидает от Украины, в частности судебная реформа, и еще много вопросов. Сегодня транш привязан к таким «маякам». Я еще раз повторю: считаю, что это несправедливо, когда у нас идет война, когда мы боремся с олигархатом, когда мы боремся с коррупцией и реально это делаем. Однако - это их право», – отметил он.

Отмечая на уточняющий вопрос, с чьей стороны это несправедливо, Зеленский заявил: «Со стороны МВФ - привязывать те или иные «маяки» к тем или иным траншам. «Потому что реформы - для нас. Нельзя торговать реформами за деньги. Вот о чем речь», – подчеркнул президент.

«Маяки» по судебной реформе - там вопрос в Высшем совете правосудия, ВККС и НАБУ. Вот те законопроекты, которые сегодня предусмотрены МВФ. Все три в первом чтении приняты. Я ожидаю дальнейших шагов от Верховной Рады. Все согласовано. Но могут быть неожиданности, сюрпризы - так у нас случается в парламенте. Как было с НАПК: мне пришлось ветировать его (закон. - Ред.), потому что кто-то что-то добавил. К сожалению, ответственности у депутатов многих партий нет. Я даже не знаю, зачем они это делают - просто, простите, назло стране. Как говорится «а баба-яга - против». Это усложняет ситуацию. Однако все остальные вещи с точки зрения прозрачности бюджета, его прогнозируемости - все это правительство сегодня делает», – заявил он.

При этом Зеленский считает, что нельзя сравнивать стратегию и тактику поведения МВФ относительно Украины со многими странами. «Просто нельзя ставить в один ряд с другими. Потому что у нас есть усложненность, потому что идет война. Потому что тратятся деньги не на приоритеты с точки зрения экономики, а на приоритет с точки зрения безопасности. Сначала военные, сначала медицина, потом все остальное», – отметил он.

В то же время он подчеркнул, что для Украины важно получить средства от МВФ. «Это важно прежде всего для нашей экономической стабильности и инвестиционного климата. Потому что всегда к программе МВФ привязаны другие программы и отношение инвесторов. То есть здесь вопрос не только денег, но больше вопрос к отношению, инвестиционному климату и тому подобное. Поэтому мы обязательно сделаем то, что пообещали. Я думаю, что в начале осени или осенью будет транш. Сроками занимается правительство», – заявил глава государства.

При этом он уверен, что Украина будет жить без транша МВФ. «У нас все есть, я вам серьезно говорю. Мы увеличили таможенные поступления, также налоговая работает гораздо лучше. Мы выведем все предприятия из убыточных в прибыльные. На сегодня уже понимаем эти шаги. Поэтому я не вижу в этом глобальной проблемы. В любом случае надо научиться жить самостоятельно. И мне кажется, что это правильно во всех смыслах», – подытожил Зеленский.