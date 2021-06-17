Партия «Голос» планирует поставить точку в кризисной ситуации внутри партии на съезде, который проведут в июле. Об этом сообщила пресс-служба политсилы.

«В соответствии с Уставом партии, ситуацию может решить только съезд партии. Мы приняли решение о проведении съезда в июле этого года, окончательную дату съезда в ближайшее время назначит политсовет партии», - говорится в сообщении.

«На этом съезде мы поставим точку в этой внутреннем кризисе и будем двигаться дальше. Для построения современной, свободной, европейской Украины», - заявили в партии.

Напомним, половина членов депутатской фракции «Голос» (десять народных депутатов) выразила недоверие ее руководителю Ярославу Железняку и заявила о намерении создать отдельное объединение в парламенте «Справедливость».

Несогласные с руководством фракции депутаты намерены инициировать исключение из ее состава председателя партии Киры Рудык.