НАБУ видит риск попытки незаконного изменения подследственности по делу по подозрению бывшего судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса после того, как тот обнародовал информацию о якобы предвзятом отношении к нему со стороны директора НАБУ Артема Сытника. Соответствующее заявление распространила пресс-служба НАБУ.

«Я лично не знаком с Николаем Чаусом, обнародованная им информация в отношении меня полностью ложная, - отметил Сытник. - Вместе с тем, мы убеждены, что ее могут использовать как формальный повод для того, чтобы забрать дело в НАБУ».

Чаус в своем Telegram заявил, что «в 2008 году между ним, Сытником и Александром Полищуком, которые в то время сидели в одном кабинете в прокуратуре Киевской области, произошел конфликт». В результате этого конфликта Сытника якобы «вывезли в лес под Киев, наставили синяков, забрали автомобиль и требовали вернуть деньги».

Напомним, Чаус был задержан в Молдове 28 февраля 2017 года. Он подозревается в получении 150 тысяч долларов взятки. Эти деньги нашли в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал во дворе собственного дома.

27 октября 2017 года Интерпол объявил его в розыск.

28 ноября 2017 года Высший совет правосудия на своем заседании уволил Чауса с должности судьи Днепровского районного суда города Киева.

3 апреля стало известно, что группа неизвестных вооруженных мужчин похитили судью в центре Кишинева. По данным МВД Молдовы, судью вывезли в Украину.