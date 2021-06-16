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Комиссия по проведению конкурса на занятие должности директора Бюро экономической безопасности Украины объявила конкурсный отбор кандидатур на занятия должности директора Бюро экономической безопасности, сообщает пресс-служба правительства.

Отмечается, что директором Бюро экономической безопасности Украины может быть гражданин Украины не моложе 35 лет, имеющий высшее юридическое и/или экономическое образование по степени не ниже специалиста (магистра), стаж работы по специальности не менее 10 лет, опыт работы на руководящих должностях в органах государственной власти, на предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от формы собственности не менее пяти лет, свободно владеющий государственным языком и способен по своим деловым и моральным качествам, образовательному и профессиональному уровню, состоянию здоровья выполнять соответствующие служебные обязанности.

Документы конкурсная комиссия будет принимать с 9:00 16 июня до 20:00 7 июля 2021.

Напомним, 22 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О Бюро экономической безопасности Украины» № 1150-ІХ, который Верховная Рада приняла 28 января.

12 мая Кабинет министров принял постановление о создании Бюро экономической безопасности. 
ForUm

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