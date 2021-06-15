Эксперты Международного валютного фонда анализируют принятый закон о налоговой амнистии на предмет невозможности его использования для отмывания средств и коррупции, а также относительно эффективности процедур проверки.

Об этом сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, передает «Интерфакс-Украина».

«Любой законопроект о налоговой амнистии должен содержать мощные предохранители, которые делают невозможными отмывание средств и коррупцию», – сказал Люнгман.

«Законом также должны быть введены надежные процедуры тщательной проверки с целью недопущения злоупотреблений публичными деятелями, их родственниками и тесно связанными лицами», – добавил он.

Напомним, 15 июня Верховная Рада внесла изменения в Налоговый кодекс о добровольном декларировании активов физических лиц из пакета президентских законопроектов о налоговой амнистии, который вводил возможность задекларировать свои активы для физлиц с 1 сентября 2021 года.