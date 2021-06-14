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В Николаеве задержали водителя, который совершил 18 ДТП, сообщила пресс-служба патрульной полиции.

Сообщение о неадекватных действиях на дороге водителя автомобиля Ford начали поступать патрульным сегодня примерно в 13:00 от разных людей. Они объясняли, что мужчина за рулем Ford на большой скорости едет по улицам города и совершает ДТП с другими авто.

Менее чем за 15 минут патрульные обнаружили это авто на проспекте Богоявленском. Транспортное средство на большой скорости двигалось в направлении Корабельного района города. Водитель на требования об остановке не реагировал, поэтому инспекторы начали преследование. Остановить правонарушителя удалось только путем блокирования в селе Галициново в Витовском районе города. После остановки водитель выскочил из машины и побежал - патрульные догнали и задержали его.

 

36-летний водитель имел явные признаки наркотического опьянения, но проходить осмотр в установленном законом порядке категорически отказался.

Патрульные составили на водителя ряд административных материалов, а именно: 18 протоколов по ст.124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП), 18 протоколов по ст. 122-4 (Оставление места ДТП), протокол по ч.1 ст.130 (Отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения), протокол по ст.122-2 (Невыполнение требования об остановке) и постановление по ч.1 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим с собой или не предъявило для проверки удостоверения водителя соответствующей категории) КоАП. Его дальнейшую судьбу будет решать суд.

 

 
ForUm

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