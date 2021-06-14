Четыре крестных хода со святыми мощами благоверного великого князя Александра Невского по городам России и Белорусии напомнят о духовном величии прославленного полководца и защитника Православной веры.

Об этом Патриарх Кирилл написал в обращении к участникам крестного хода, посвященного 800-летию благоверного князя Александра Невского, сообщает patriarchia.ru.

«Нынешний символический акт почитания подвига угодника Божия образно связан с четырьмя сторонами света. Из Москвы часть мощей начинает движение на север; из Ростова-на-Дону - по южным пределам; из Минска выдвигаются крестоходцы, дабы посетить наши западные епархии Белорусского Экзархата Русской Православной Церкви; и отдельно будет совершено путешествие с частью честных останков святого на восток - из Екатеринбурга - вплоть до самых восточных рубежей России. Географический крест, который сотворят участники этих памятных мероприятий, призван осенить нашу землю и еще раз напомнить всем нам о духовных заветах благоверного князя», - отметил Патриарх.

Он напомнил, что жизнь святого князя Александра Невского является «ярким свидетельством готовности стоять в правде Божией» и верности Христу «даже до смерти».

«Святой Александр Невский оставил нам замечательный образец богоданной мудрости, коей Господь наделяет только смиренных сердцем. Облеченный властью князь явил готовность склонить главу перед силой, пришедшей из восточных степей, ради блага Церкви, своей страны и людей ее. Он прекрасно осознавал, что этот враг менее опасен, поскольку не притязает на духовное сокровище народа - хранимую им полноту Евангельской истины. И именно она даст нации возможность преодолеть все невзгоды и восстать из пепла после череды труднейших испытаний. Сегодня мы видим историческую правоту этой политики», - подчеркнул Предстоятель РПЦ.

Патриарх Кирилл пожелал верующим быть достойными духовными наследниками святого Александра Невского.

Как сообщалось ранее, верующие более 80 городов России и Белоруссии с 12 июня по 14 августа смогут поклониться мощам благоверного великого князя Александра Невского.

Общая протяженность четырех маршрутов крестных ходов около 25 тыс км.