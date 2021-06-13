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В городе Вознесенск во время работы карусели в парке аттракционов открылись крепления безопасности и поднялся забор, в результате чего пострадали три человека, передает ГУНП в Николаевской области.

Так, ночью, 13 июня, во время празднования Дня города Вознесенска, в ходе движения карусели открылись крепления безопасности и поднялась ограда. В результате травм в виде ушибов получили трое граждан 28-ми, 29-ти и 21-го лет.

Еще один мужчина 33-х лет порезал руку, разбив стекло кабины кассы, пытаясь остановить аттракцион. Жизни и здоровью пострадавших сейчас ничего не угрожает.

Как отметили правоохранители, сейчас полиция общается с владельцами аттракциона и пострадавшими, проверяет документацию, опрашивает свидетелей, устанавливает местонахождение оператора и кассира, а также выясняет все обстоятельства происшествия.

После проверки будут приниматься дальнейшие процессуальные решения.
ForUm

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