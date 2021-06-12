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Верующие более 80 городов России и Белоруссии с 12 июня по 14 августа смогут поклониться мощам благоверного великого князя Александра Невского.

Крестные ходы с мощами благоверного князя Александра Невского станут важным событием в православном мире, а обширная география принесения святыни предоставит возможность поклониться ей миллионам верующих, сообщает patriarchia.ru.

«В этом году, празднуя 800-летие благоверного князя Александра Невского, на различных светских каналах мы видим благоверного князя Александра Невского в первую очередь как государственного деятеля и полководца. Таковым он почитался всегда. Но порой многие забывают, что сам Александр Невский воспринимал себя в первую очередь как православного человека, как христианина. И память о нем до нас донесла именно Православная Церковь. Принесение мощей, которое будет происходить в ближайшие месяцы, должно нам об этом напомнить. Для православных людей принесение мощей, возможность поклониться им, прикоснуться к святыне - это огромная радость», - отметил епископ Савва на пресс-конференции, посвященной событию.

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе отметил, что 800-летие Александра Невского является поводом «задуматься о том, что такое идеал государственного мужа, служителя своего отечества».

Четыре крестных хода со святыми мощами одновременно начнутся 12 июня: «Исторический крестный ход» начнется в Москве в Храме Христа Спасителя и пройдет по местам жизни и деятельности князя, а также по маршруту перенесения святых мощей из города Владимира в Санкт-Петербург, которое состоялось в 1723 году; крестный ход от Вознесенской Давидовой пустыни охватит 28 городов России и Белоруссии; южный крестный ход пройдет по 15 городам из Ростова-на-Дону; восточный крестный ход - из Екатеринбурга. 

Общая протяженность всех четырех маршрутов - около 25 тыс км.

Маршрут, расписание крестных ходов и другие подробности масштабного проекта доступны на специально созданном сайте.

 
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