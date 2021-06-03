Президент Украины Владимир Зеленский получил вторую дозу вакцины от коронавируса.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, передает 24 канал.

Он заверил, что в Украине, как и во всех других цивилизованных странах, очень жестко контролируют вакцинацию граждан от коронавируса, и президент не может быть исключением из правил. Ведь есть четко определенный график – «через сколько дней после первой дозы вакцины человек может получить вторую дозу».

«В случае с Владимиром Александровичем этот график был соблюден так, как и с любым другим гражданином», – отметил Подоляк.

На этот раз вакцинация состоялась в амбулатории на территории Офиса президента.

Первую дозу вакцины от коронавируса Зеленский получил 2 марта препаратом от AstraZeneca индийского производства.

Это произошло во время рабочей поездки президента на Донбасс.



