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Некоторые члены Винницкого отделения сообщили о выходе из партии. На сегодня заявления в виде скан-копии поступили от 15 человек, сообщила пресс-служба политсилы.

Согласно процедуре выхода из партии, должны поступить оригиналы письменных заявлений. Заявлений от руководителей этой ячейки не поступало.

Всего Винницкая территориальная организация партии насчитывает 29 членов. Также в партии заявили, что на рассмотрении в политсовете есть заявления о вступлении новых членов.

На странице ячейки в Facebook причинами такого решения названы узурпация и злоупотребления властью со стороны руководства, кулуарные переговоры с Офисом президента и «Слугой народа», чистки несогласных партийцев, полное игнорирование заявлений территориальных ячеек, которые выступили за проведение внеочередного съезда партии.

Как сообщал ForUm, ячейка «Голоса» в Черновицкой области объявила о внесении представления в политсовет партии о необходимости исключения из политсилы Киры Рудик, которая ее возглавляет.
ForUm

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