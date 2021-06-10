В Украине с 4 июня начался переходный период внедрения целевой модели электронных больничных.

Новая форма документа должна заменить бумажные листки нетрудоспособности и сэкономить бюджетные средства, сообщает пресс-служба Минздрава.

Так удастся минимизировать коррупционные риски выдачи необоснованных больничных и упростить процесс получения страховых выплат.

До 31 августа этого года будет действовать переходная модель, и медицинские учреждения будут выдавать как электронные, так и бумажные документы. Это будет зависеть от технической возможности заведения.

«Врач не выписывает непосредственно е-больничный, а формирует соответствующее медицинское заключение в электронной системе здравоохранения. На основании этого е-больничный автоматически создается в Электронном реестре листков нетрудоспособности. По результатам внесения данных, врач подписывает сформированное медицинское заключение своей электронной подписью», - говорится в сообщении.

Пациент сразу получает смс-оповещение о медицинском заключении и на его основании может получить е-больничный.

Для врачей уже доступен курс от Академии НСЗУ, который поможет разобраться как правильно оформлять документы: https://bit.ly/3xax8t4

Как только медучреждение оформит первый е-больничный, ему запрещается выдавать бумажные листки нетрудоспособности. Но есть исключения - медучреждение обязано выдать пациенту бумажный больничный:

если листок нетрудоспособности был открыт до появления в заведении технической возможности формирования медицинских заключений о временной нетрудоспособности.

по категории «Беременность и роды», лицам, временная нетрудоспособность которых обусловлена ​​психическими расстройствами или ВИЧ.

До 1 сентября 2021 для этих категорий выдается исключительно бумажный листок нетрудоспособности.