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Президент Владимир Зеленский во время Всеукраинского форума «Украина 30. Экология» подписал Закон «Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины», который Верховная Рада приняла 1 июня. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

«500 – столько пакетов в год использует каждый украинец. 20 минут - именно столько в среднем мы пользуемся пакетом. Более 100 лет – именно столько один пакет разлагается. Несколько секунд - именно столько нужно времени, чтобы подписать этот закон», - сказал Зеленский во время выступления на форуме.

Документ регулирует оборот пластиковых пакетов и имеет целью стимулировать развитие биоразлагаемых пластиковых пакетов.

В частности, законом запрещается бесплатное распространение пластиковых пакетов (кроме биоразлагаемых) в розничной торговле и общепите. Пластиковые пакеты должны предоставляться только за деньги. При этом розничные цены на такие пакеты не могут быть ниже минимальных цен, которые устанавливает Кабинет Министров Украины.

Также предполагается обязательная маркировка биоразлагаемых пластиковых пакетов и устанавливаются штрафы за нарушение этих норм.

Документ вступает в силу на следующий день после его опубликования и вводится в действие по истечении шести месяцев со дня вступления в силу, за исключением отдельных его положений.
ForUm

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