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ВОЗ не может заставить Китай разглашать больше данных о происхождении COVID-19.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майка Райана.

Он заявил, что «ВОЗ не имеет права принуждать кого-либо в этом отношении» и «мы полностью ожидаем сотрудничества, вклада и поддержки всех наших государств-членов в этом начинании», передает Украинская правда.

Члены группы ВОЗ, которые посетили Китай в начале этого года в поисках происхождения COVID-19, заявили, что у них нет доступа ко всем данным, что способствует продолжающимся спорам о прозрачности страны. Однако в то время они заявили, что теория лабораторных утечек не заслуживает дальнейшего исследования. Это  заявление опроверг глава ВОЗ, подчеркнув, что все теории на самом деле остаются в силе.

Первым официально подтвержденным случаем COVID-19 был человек, заболевший в Китае 2 декабря 2019 года.
31 декабря 2019 года китайские власти сообщили в Всемирную организацию здравоохранения о случаях пневмонии, вызванной неизвестным возбудителем. 3 января 2020 года китайские службы сообщили ВОЗ о 44 случаях пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй.

Власти Китая отказывалась предоставлять экспертам ВОЗ, которые работали в Ухане в начале 2021 года, первичную информацию о ранних случаях заражения.

В ВОЗ определили 4 вероятные сценарии возникновения коронавируса: передача от летучих мышей к человеку через промежуточное животное; распространение вируса непосредственно от летучих мышей к человеку; через продукты; через панголины (ящеры), норки и кошки.
ForUm

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