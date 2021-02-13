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Власти Китая отказали экспертам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в изучении необработанных данных о первых случаях заболевания коронавирусом. Впервые вспышка COVID-19 была выявлена в конце 2019 года в китайском Ухане.

Об этом сообщает газета Wall Street Journal, ссылаясь на эксперта ВОЗ Доминика Дуайера.

Отмечается, что власти предоставили лишь пару примеров, но не все данные, что считается «стандартным для эпидемиологического расследования».

Дуайер добавил, что запросы касались 174 случаев заболевания, выявленных в Ухане еще в 2019 году.

В настоящее время ученые продолжают работу по установлению промежуточного переносчика. В середине января текущего года эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для расследования происхождения нового коронавируса.

«Я хотел бы подтвердить, что все гипотезы остаются открытыми и требуют дальнейшего анализа и изучения», - сказал он.

Напомним, эксперты Всемирной организации здравоохранения предполагают, что первые случаи коронавирусной болезни могли быть в Китае еще в октябре 2019 года — за два месяца до того, как власть официально заявила о случаях инфицирования.
ForUm

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