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ПЦУ создали с целью активизации конфликтов на религиозной почве.

Об этом сказал глава ОВЦС Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев), сообщает mospat.ru.

«Мы хорошо помним, как под влиянием американской администрации была легализована раскольничья структура на Украине. И ныне мы наблюдаем, как Америка всеми силами поддерживает эту раскольничью структуру. Так, когда недавно Госсекретарь США посещал Украину, он встретился только с лидером украинских раскольников. Он не встречался ни с главой канонической Украинской Православной Церкви, ни с представителями других религиозных конфессий – только с раскольничьим лидером, потому что эта так называемая «церковь» является креатурой Соединенных Штатов Америки», - заявил митрополит Иларион.

По его мнению, деятельность ПЦУ направлена она на то, чтобы «вбить клин между русским и украинским народами не только в политическом, но также и в религиозном отношении».

Как сообщалось ранее, в Русской Православной Церкви считают новую серию захватов храмов Украинской Православной Церкви результатом визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, где он встретился с лидером ПЦУ.
ForUm

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